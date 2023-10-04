Юный житель Каменска-Уральского едва не подавился стеклом из челябинского торта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Наслаждение сладостью едва не обернулось неприятностями для маленького жителя Каменска-Уральского. В тортике, которым угостили его любящие бабушка с дедом, обнаружился кусок стекла.Мальчик не сразу заметил, что в откушенном им куске торта прятался посторонний предмет. А заметил, только когда на зубах захрустело. Ребёнок выплюнул осколок длиной в 7 миллиметров! К счастью, пораниться им он не успел.Про опасное кондитерское изделие поведали в ВК-паблике «Подслушано Каменск-Уральский» сами покупатели «стекляного» торта. Они сообщают, что торт назывался «Полёт №1» и был изготовлен кондитерской фабрикой «Fantel», что работает в Челябинске.Интересно, что очень оперативно отреагировала администрация одного из магазинов сети «Пятёрочка», в которой был куплен торт. В комментариях к предупреждающему о кондитерской опасности сообщению появилось предложение от торговой точки связаться с ними, чтобы уточнить подробности о неприятной покупке. «Мы уточним дополнительную информацию и примем меры, чтобы такого товара не было на полках нашего магазина», — пишут представители сети. При том, что к самой «Пятёрочке» в данном случае претензии высказывать сложно. Понятно, что за кусок стекла в торте в первую очередь должен отвечать производитель.