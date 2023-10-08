Land Rover, Lexus и Lada столкнулись в Екатеринбурге



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Маневровой столкнулись Land Rover, Lexus и Lada. ДТП произошло сегодня в 12.40.По предварительным данным, водитель Land Rover ехал по улице Маневровой в сторону Монтажников и при повороте направо на прилегающую территорию не уступил дорогу автомобилю Lexus, который от удара отбросило на встречную полосу в движущуюся Lada Largus.В результате ДТП пострадали водитель Lexus и Lada. Мужчин доставили в больницу с различными травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Land Rover находился 39-летний мужчина. По его словам, он думал, что успеет «проскочить» и не создаст ни для кого помех.