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Land Rover, Lexus и Lada столкнулись в Екатеринбурге
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Маневровой столкнулись Land Rover, Lexus и Lada. ДТП произошло сегодня в 12.40.
По предварительным данным, водитель Land Rover ехал по улице Маневровой в сторону Монтажников и при повороте направо на прилегающую территорию не уступил дорогу автомобилю Lexus, который от удара отбросило на встречную полосу в движущуюся Lada Largus.
В результате ДТП пострадали водитель Lexus и Lada. Мужчин доставили в больницу с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Land Rover находился 39-летний мужчина. По его словам, он думал, что успеет «проскочить» и не создаст ни для кого помех.
По предварительным данным, водитель Land Rover ехал по улице Маневровой в сторону Монтажников и при повороте направо на прилегающую территорию не уступил дорогу автомобилю Lexus, который от удара отбросило на встречную полосу в движущуюся Lada Largus.
В результате ДТП пострадали водитель Lexus и Lada. Мужчин доставили в больницу с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Land Rover находился 39-летний мужчина. По его словам, он думал, что успеет «проскочить» и не создаст ни для кого помех.
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