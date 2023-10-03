Возрастное ограничение 18+
Все лесные пожары ликвидировали в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ликвидировали все лесные пожары. Об этом свидетельствуют данные федеральной Авиалесоохраны.
В департаменте информполитики региона добавили, что последнее возгорание в Тугулымском районе площадью 1,3 гектара потушили вечером 8 октября. Специалисты считают, что борьбе с пожарами способствовали дождливая погода и похолодание.
Отметим, что в статистику Авиалесоохраны входят только пожары на территории лесного фонда. Торфяные пожары в Свердловской области ликвидировать за лето так и не удалось.
В департаменте информполитики региона добавили, что последнее возгорание в Тугулымском районе площадью 1,3 гектара потушили вечером 8 октября. Специалисты считают, что борьбе с пожарами способствовали дождливая погода и похолодание.
Отметим, что в статистику Авиалесоохраны входят только пожары на территории лесного фонда. Торфяные пожары в Свердловской области ликвидировать за лето так и не удалось.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области за сутки ликвидировали семь природных пожаров
30 сентября 2023
30 сентября 2023
В Свердловской области остался один природный пожар
08 октября 2023
08 октября 2023