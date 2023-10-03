Все лесные пожары ликвидировали в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ликвидировали все лесные пожары. Об этом свидетельствуют данные федеральной Авиалесоохраны.В департаменте информполитики региона добавили, что последнее возгорание в Тугулымском районе площадью 1,3 гектара потушили вечером 8 октября. Специалисты считают, что борьбе с пожарами способствовали дождливая погода и похолодание.Отметим, что в статистику Авиалесоохраны входят только пожары на территории лесного фонда. Торфяные пожары в Свердловской области ликвидировать за лето так и не удалось.