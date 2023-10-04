Школьница в Екатеринбурге выбежала на дорогу на «красный» и попала в ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге девятилетняя девочка выбежала на дорогу на красный свет и попала под колеса иномарки. ДТП произошло в воскресенье на улице Главной.По предварительным данным, водитель Nissan Note ехал по улице Главной со стороны Механизаторов в направлении Овощной и сбил девочку, которая выбежала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.Ребенка доставили в больницу с травмой головы.В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Nissan находился 42-летний мужчина со стажем вождения 17 лет. Он пояснил, что ехал на зеленый свет, когда неожиданно из-за стоящего на остановке автобуса выбежала девочка. Водитель применил экстренное торможение, но ДТП избежать не удалось.Автоинспекторы посетят школу, в которой учится девочка, и выяснят, как в учреждении обучают детей правилам безопасного поведения на дорогах. При неудовлетворительных результатах материалы направят в органы прокуратуры.Кроме того, информацию о ДТП направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей ребенка к административной ответственности за ненадлежащее воспитание в части соблюдения ПДД.