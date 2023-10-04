Ночью в деревне Нижний Бардым в Артинском округе потушили крупный пожар





– говорится в сообщении МЧС. «В результате происшествия повреждены стены, кровля и домашнее имущество частного жилого дома, сгорели надворные постройки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в деревне Нижний Бардым Артинского городского округа Свердловской области спасатели потушили крупный пожар, площадь которого составляла 204 квадратных метра.Как сообщили в пресс-группе ГУ МЧС России по области, информация о возгорании поступила в 01.09. На тушение тут же были направлены четыре единицы техники и 15 огнеборцев. Справиться с огнем им удалось почти за час: в 01.29 они локализовали пожар и в 02.21 потушили его.