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Ночью в деревне Нижний Бардым в Артинском округе потушили крупный пожар
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в деревне Нижний Бардым Артинского городского округа Свердловской области спасатели потушили крупный пожар, площадь которого составляла 204 квадратных метра.
Как сообщили в пресс-группе ГУ МЧС России по области, информация о возгорании поступила в 01.09. На тушение тут же были направлены четыре единицы техники и 15 огнеборцев. Справиться с огнем им удалось почти за час: в 01.29 они локализовали пожар и в 02.21 потушили его.
Как сообщили в пресс-группе ГУ МЧС России по области, информация о возгорании поступила в 01.09. На тушение тут же были направлены четыре единицы техники и 15 огнеборцев. Справиться с огнем им удалось почти за час: в 01.29 они локализовали пожар и в 02.21 потушили его.
«В результате происшествия повреждены стены, кровля и домашнее имущество частного жилого дома, сгорели надворные постройки»,
– говорится в сообщении МЧС.
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