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Трое детей и один взрослый пострадали в ДТП в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на 33-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись Lexus и Mitsubishi. В результате ДТП пострадали трое детей и один взрослый.
По предварительным данным, водитель Lexus при развороте не убедился в безопасности маневра и врезался в Mitsubishi. В результате столкновения пострадали пассажиры обоих автомобилей: 38-летняя женщина и шестилетний ребенок, находившиеся в Lexus, и девятилетние дети, ехавшие в салоне Mitsubishi.
Сообщается, что 36-летний водитель Lexus ехал из Екатеринбурга в Тюмень с попутчиками, женщиной и ребенком, которых подобрал по пути. Отмечается, что детского кресла у него не было, из-за чего мужчину привлекли к административной ответственности. В Mitsubishi ехала семейная пара с двумя детьми – они перевозились без нарушений.
По предварительным данным, водитель Lexus при развороте не убедился в безопасности маневра и врезался в Mitsubishi. В результате столкновения пострадали пассажиры обоих автомобилей: 38-летняя женщина и шестилетний ребенок, находившиеся в Lexus, и девятилетние дети, ехавшие в салоне Mitsubishi.
Сообщается, что 36-летний водитель Lexus ехал из Екатеринбурга в Тюмень с попутчиками, женщиной и ребенком, которых подобрал по пути. Отмечается, что детского кресла у него не было, из-за чего мужчину привлекли к административной ответственности. В Mitsubishi ехала семейная пара с двумя детьми – они перевозились без нарушений.
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