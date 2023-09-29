Трое детей и один взрослый пострадали в ДТП в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 33-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись Lexus и Mitsubishi. В результате ДТП пострадали трое детей и один взрослый.По предварительным данным, водитель Lexus при развороте не убедился в безопасности маневра и врезался в Mitsubishi. В результате столкновения пострадали пассажиры обоих автомобилей: 38-летняя женщина и шестилетний ребенок, находившиеся в Lexus, и девятилетние дети, ехавшие в салоне Mitsubishi.Сообщается, что 36-летний водитель Lexus ехал из Екатеринбурга в Тюмень с попутчиками, женщиной и ребенком, которых подобрал по пути. Отмечается, что детского кресла у него не было, из-за чего мужчину привлекли к административной ответственности. В Mitsubishi ехала семейная пара с двумя детьми – они перевозились без нарушений.