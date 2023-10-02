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В Екатеринбурге на Менжинского из-за прорыва трубы затопило дом

10.01 Воскресенье, 8 октября 2023
Скрины из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Вчера, 7 октября, в Екатеринбурге на улице Менжинского затопило дом №2В. Потоп произошло рано утром, примерно в 04.00. Люди проснулись от того, что из квартиры заливало водой.

«Из-за дождя затопило в четыре часа утра квартиры, лестничные площадки, начиная с верхнего этажа. Некоторые жильцы недавно сделали свежий ремонт. Кто за это будет отвечать?»,

– приводит слова одного из жильцов телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».


В аварийной службе сообщили, что причиной потом стал прорыв трубы из-за высокого давления.

Сейчас жильцы дома намерены писать претензию о возмещении материального ущерба на управляющую компанию.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:44 Трое детей и один взрослый пострадали в ДТП в Свердловской области
13:58 В Екатеринбурге ночью неизвестные повредили 30 автомобилей
12:58 В Свердловской области остался один природный пожар
12:00 Дорожники предупреждают водителей о лосях на свердловских дорогах
11:00 Беременная жительница Нижнего Тагила умерла возле подъезда своего дома
10:01 В Екатеринбурге на Менжинского из-за прорыва трубы затопило дом
17:50 В екатеринбургском лицее отравилось восемь первоклассников
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16:18 В Свердловской области третий день ищут пропавшую в лесу пенсионерку
15:22 Екатеринбургская полиция изъяла пистолет, из которого выстрелили в школьника
14:31 За два дня свердловский ГУФСИН разыскал 45 уклонявшихся от наказаний осужденных
13:18 В Свердловской области остались три природных пожара на площади семи гектаров
12:49 В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла смертельная авария
11:48 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Екатеринбурге
10:47 В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали золотого льва
10:03 На свердловской трассе Косулино – станция Арамиль насмерть сбили пешехода
21:52 Суд по студенту УрФУ, которого хотят выдворить из России, перенесли
20:54 Масляная ванна надымила в Нижнем Тагиле
19:59 Друзья Шарташа субботу потратят на строительство троп
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