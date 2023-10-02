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В Екатеринбурге на Менжинского из-за прорыва трубы затопило дом
Скрины из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Вчера, 7 октября, в Екатеринбурге на улице Менжинского затопило дом №2В. Потоп произошло рано утром, примерно в 04.00. Люди проснулись от того, что из квартиры заливало водой.
В аварийной службе сообщили, что причиной потом стал прорыв трубы из-за высокого давления.
Сейчас жильцы дома намерены писать претензию о возмещении материального ущерба на управляющую компанию.
«Из-за дождя затопило в четыре часа утра квартиры, лестничные площадки, начиная с верхнего этажа. Некоторые жильцы недавно сделали свежий ремонт. Кто за это будет отвечать?»,
– приводит слова одного из жильцов телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».
В аварийной службе сообщили, что причиной потом стал прорыв трубы из-за высокого давления.
Сейчас жильцы дома намерены писать претензию о возмещении материального ущерба на управляющую компанию.
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