В Первоуральском районе в столкновении «ВАЗа» с Honda погибли два человека





– отметила начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко. «По причине выезда на встречную полосу с начала текущего года в регионе уже произошло 173 ДТП, в результате которых 61 человек погиб и 336 травмированы. Нарушение ПДД при выезде на встречную полосу подвергает угрозе жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, поэтому призываем не совершать необдуманные маневры правильно оценивать дорожную ситуацию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 октября, на 51-м километре трассы Первоуральск – Шаля произошла смертельная авария с участием «ВАЗ 2112» и Honda Stepwgn. В результате ДТП погибли два человека.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГБИДД по Свердловской области, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель иномарки с переломом ключицы доставлен в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.Обстоятельства происшествия устанавливается. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального ОВД.