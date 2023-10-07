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В Первоуральском районе в столкновении «ВАЗа» с Honda погибли два человека
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 7 октября, на 51-м километре трассы Первоуральск – Шаля произошла смертельная авария с участием «ВАЗ 2112» и Honda Stepwgn. В результате ДТП погибли два человека.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГБИДД по Свердловской области, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель иномарки с переломом ключицы доставлен в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливается. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального ОВД.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГБИДД по Свердловской области, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Водитель иномарки с переломом ключицы доставлен в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливается. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального ОВД.
«По причине выезда на встречную полосу с начала текущего года в регионе уже произошло 173 ДТП, в результате которых 61 человек погиб и 336 травмированы. Нарушение ПДД при выезде на встречную полосу подвергает угрозе жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, поэтому призываем не совершать необдуманные маневры правильно оценивать дорожную ситуацию»,
– отметила начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко.
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