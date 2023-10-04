В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла смертельная авария





– сообщили в городском ГИБДД. «На место дорожного происшествия для установления предварительных причин ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, в 06.22, в Екатеринбурге на улице 8 Марта, напротив дома №212, произошла авария, в результате которой погиб водитель Ford Focus и пострадал его пассажир.По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач, вследствие чего автомобиль перевернулся. Сообщается, что водитель Ford погиб на месте ДТП до приезда скорой. 29-летнего пассажира доставили в больницу.Отмечается, что за семь лет вождения молодой водитель к административной ответственности не привлекался.