Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла смертельная авария
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, в 06.22, в Екатеринбурге на улице 8 Марта, напротив дома №212, произошла авария, в результате которой погиб водитель Ford Focus и пострадал его пассажир.
По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач, вследствие чего автомобиль перевернулся. Сообщается, что водитель Ford погиб на месте ДТП до приезда скорой. 29-летнего пассажира доставили в больницу.
Отмечается, что за семь лет вождения молодой водитель к административной ответственности не привлекался.
По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач, вследствие чего автомобиль перевернулся. Сообщается, что водитель Ford погиб на месте ДТП до приезда скорой. 29-летнего пассажира доставили в больницу.
Отмечается, что за семь лет вождения молодой водитель к административной ответственности не привлекался.
«На место дорожного происшествия для установления предварительных причин ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга»,
– сообщили в городском ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижних Сергах водитель легковушки погиб, влетев в забор
04 октября 2023
04 октября 2023
Вышедшая из-под контроля иномарка наделала бед в Сысерти
05 октября 2023
05 октября 2023