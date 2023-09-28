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На свердловской трассе Косулино – станция Арамиль насмерть сбили пешехода
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 6 октября, в Свердловской области на первом километре трассы Косулино – станция Арамиль водитель Hyundai насмерть сбил пешехода, который хотел перейти через дорогу в непредусмотренном для этого месте.
Авария произошла около 18.40. В УГБИДД по региону «Вечерним ведомостям» сообщили, что 53-летний пешеход был жив, когда его везли в ГБ №36 Екатеринбурга. Однако спасти его не удалось. Известно, что результате ДТП он получил множество различных травм.
По словам 50-летнего водителя Hyundai, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть с правой стороны. Когда он был с краю дороги, мужчина его не увидел из-за темной одежды и отсутствия световозвращающих элементов.
Авария произошла около 18.40. В УГБИДД по региону «Вечерним ведомостям» сообщили, что 53-летний пешеход был жив, когда его везли в ГБ №36 Екатеринбурга. Однако спасти его не удалось. Известно, что результате ДТП он получил множество различных травм.
По словам 50-летнего водителя Hyundai, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть с правой стороны. Когда он был с краю дороги, мужчина его не увидел из-за темной одежды и отсутствия световозвращающих элементов.
«Водитель применил экстренное торможение, но наезда на человека избежать не удалось»,
– подчеркнули в ГИБДД.
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