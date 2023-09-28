Вышедшая из-под контроля иномарка наделала бед в Сысерти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Сысерти из-за потерявшей управление машины произошла авария. Нансён ущерб нескольким автомобилям и уличному объекту. Один человек госпитализирован.Дорожно-транспортное происшествие случилось днём на улице Самстроя в Сысерти. Следовавшая по данной улице машина марки «Хендай Солярис» внезапно изменила курс и съехала в кювет. Продолжив движение, вышедший из-под контроля водителя автомобиль ударился в опору линии электропередач и в две припаркованные иномарки.Машинам причинены сильные повреждения, в том числе потому, что протараненная опора не выдержала и рухнула на одну из иномарок. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», не обошлось без пострадавших. В ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажирка взбесившегося «Хендая». Её с места происшествия доставили в больницу.Сотрудники Госавтоинспекции разбираются, по какой именно причине водитель «Хендая» утратил контроль над своей машиной.