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Вышедшая из-под контроля иномарка наделала бед в Сысерти
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Сысерти из-за потерявшей управление машины произошла авария. Нансён ущерб нескольким автомобилям и уличному объекту. Один человек госпитализирован.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днём на улице Самстроя в Сысерти. Следовавшая по данной улице машина марки «Хендай Солярис» внезапно изменила курс и съехала в кювет. Продолжив движение, вышедший из-под контроля водителя автомобиль ударился в опору линии электропередач и в две припаркованные иномарки.
Машинам причинены сильные повреждения, в том числе потому, что протараненная опора не выдержала и рухнула на одну из иномарок. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», не обошлось без пострадавших. В ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажирка взбесившегося «Хендая». Её с места происшествия доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются, по какой именно причине водитель «Хендая» утратил контроль над своей машиной.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днём на улице Самстроя в Сысерти. Следовавшая по данной улице машина марки «Хендай Солярис» внезапно изменила курс и съехала в кювет. Продолжив движение, вышедший из-под контроля водителя автомобиль ударился в опору линии электропередач и в две припаркованные иномарки.
Машинам причинены сильные повреждения, в том числе потому, что протараненная опора не выдержала и рухнула на одну из иномарок. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», не обошлось без пострадавших. В ДТП травмы различной степени тяжести получила пассажирка взбесившегося «Хендая». Её с места происшествия доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются, по какой именно причине водитель «Хендая» утратил контроль над своей машиной.
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