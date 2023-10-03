Два человека погибли на предприятии закрытого типа в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

ЧП на территории завода радиоэлектроники «Октябрь» в Каменске-Уральском привело к гибели двух человек. Произошло это ещё во вторник, 3 октября, но скудная информация стала просачиваться только сейчас.По предварительным данным, двое мужчин, нанятых временно по договору подряда для ремонтных работ, находились в строительной люльке. Произошёл обрыв троса, в результате чего оба человека упали с большой высоты на землю. Один от полученных травм скончался на месте, второго успели госпитализировать, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Ни личности погибших, ни какие-либо дополнительные подробности случившегося не обнародуются.Производственное объединение «Октябрь» — одно из крупнейших предприятий Каменска-Уральского. Оно было основано в 1949 году и до сих пор находится в федеральной государственной собственности. «Октябрь» выпускает сложные радиоэлектронные приборы, в том числе — бортовые систем радионавигации и радиолокации, системы мониторинга оборудования нефтедобычи и комплексов электроэнергетики. В связи со спецификой этой продукции у предприятия закрытый статус и особые охранные меры.