Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в девять раз

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области площадь природных пожаров сократилась в девять раз. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.Сейчас в регионе зафиксировано два лесных пожара на площади 23 гектаров. Еще вчера сообщалось о пяти возгораниях площадью 213 гектаров.Всего в России действуют шесть лесных пожаров на площади 87 гектаров.