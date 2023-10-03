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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в девять раз
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь природных пожаров сократилась в девять раз. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.
Сейчас в регионе зафиксировано два лесных пожара на площади 23 гектаров. Еще вчера сообщалось о пяти возгораниях площадью 213 гектаров.
Всего в России действуют шесть лесных пожаров на площади 87 гектаров.
Сейчас в регионе зафиксировано два лесных пожара на площади 23 гектаров. Еще вчера сообщалось о пяти возгораниях площадью 213 гектаров.
Всего в России действуют шесть лесных пожаров на площади 87 гектаров.
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Площадь лесных пожаров увеличилась в Свердловской области
26 сентября 2023
26 сентября 2023