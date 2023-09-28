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В Екатеринбурге мальчик на самокате попал под колеса машины

16.20 Среда, 4 октября 2023
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге девятилетний мальчик пересекал дорогу на самокате на красный свет и попал под колеса автомобиля. ДТП произошло сегодня в 7.50 на перекрестке Патриса Лумумбы – Ферганская.

По предварительным данным, водитель Kia Optima ехала по улице Патриса Лумумбы и сбила мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора. Ребенка доставили в больницу с ушибами.

В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находилась 32-летняя женщина со стажем вождения 24 года. Она пояснила, что проезжала перекресток на зеленый свет, когда неожиданно из-за стоящих в потоке машин выехал мальчик на самокате. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Автоинспекторы посетят школу, где учится девятилетний мальчик, и выяснят, как в учреждении обучают детей правилам безопасного поведения на дорогах. Также информацию об аварии направят в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее воспитание в части соблюдения ПДД.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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