В Екатеринбурге мальчик на самокате попал под колеса машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге девятилетний мальчик пересекал дорогу на самокате на красный свет и попал под колеса автомобиля. ДТП произошло сегодня в 7.50 на перекрестке Патриса Лумумбы – Ферганская.По предварительным данным, водитель Kia Optima ехала по улице Патриса Лумумбы и сбила мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора. Ребенка доставили в больницу с ушибами.В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находилась 32-летняя женщина со стажем вождения 24 года. Она пояснила, что проезжала перекресток на зеленый свет, когда неожиданно из-за стоящих в потоке машин выехал мальчик на самокате. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.Автоинспекторы посетят школу, где учится девятилетний мальчик, и выяснят, как в учреждении обучают детей правилам безопасного поведения на дорогах. Также информацию об аварии направят в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее воспитание в части соблюдения ПДД.