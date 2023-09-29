В Первоуральске больше недели ищут пропавшего 63-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске пропал 63-летний Андрей Владимирович Нечушкин. Последний раз его видели 23 сентября.Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы с проседью.В день пропажи он был одет в серо-черную вязаную кофту, черные спортивные штаны и серо-голубые кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Нечушкина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.