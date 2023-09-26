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В общежитии в Екатеринбурге нашли мертвой студентку педагогического университета
Фото: Вечерние ведомости
Студентку педагогического университета нашли мертвой в общежитии Екатеринбурга. Девушке было 22 года.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник, девушка приехала в Екатеринбург из Туркменистана, училась на факультете химии и биологии. Подруги студентки забили тревогу, когда она два дня не приходила на пары. Девушка закрылась в комнате общежития. По данным источника, туда вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь в комнату. Там студентку обнаружили мертвой.
По предварительной версии, девушка могла покончить с собой. В СУ СКР по Свердловской области произошедшее не комментируют.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник, девушка приехала в Екатеринбург из Туркменистана, училась на факультете химии и биологии. Подруги студентки забили тревогу, когда она два дня не приходила на пары. Девушка закрылась в комнате общежития. По данным источника, туда вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь в комнату. Там студентку обнаружили мертвой.
По предварительной версии, девушка могла покончить с собой. В СУ СКР по Свердловской области произошедшее не комментируют.
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