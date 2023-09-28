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Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают действовать пять природных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 4 октября, в регионе зафиксировано пять лесных пожаров на площади 213 гектаров. Вчера было известно о семи возгораниях площадью 254 гектара.
Всего в России сейчас действуют девять природных пожаров на площади 1 119 гектаров. Возгорания зафиксированы в трех регионах страны: Забайкальском крае, Свердловской и Самарской областях.
По данным на 00.00 4 октября, в регионе зафиксировано пять лесных пожаров на площади 213 гектаров. Вчера было известно о семи возгораниях площадью 254 гектара.
Всего в России сейчас действуют девять природных пожаров на площади 1 119 гектаров. Возгорания зафиксированы в трех регионах страны: Забайкальском крае, Свердловской и Самарской областях.
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