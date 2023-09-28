Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают действовать пять природных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 4 октября, в регионе зафиксировано пять лесных пожаров на площади 213 гектаров. Вчера было известно о семи возгораниях площадью 254 гектара.Всего в России сейчас действуют девять природных пожаров на площади 1 119 гектаров. Возгорания зафиксированы в трех регионах страны: Забайкальском крае, Свердловской и Самарской областях.