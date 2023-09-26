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В Нижних Сергах водитель легковушки погиб, влетев в забор
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижних Сергах автомобиль Lada Granta влетел в бетонный забор. Водитель погиб на месте.
Авария произошла днем 2 октября на улице Космонавтов. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Lada Granta ехал с небезопасной скоростью и на повороте врезался в бетонный забор.
От полученных травм водитель – 50-летний житель Верхней Пышмы – скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
Авария произошла днем 2 октября на улице Космонавтов. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Lada Granta ехал с небезопасной скоростью и на повороте врезался в бетонный забор.
От полученных травм водитель – 50-летний житель Верхней Пышмы – скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.
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