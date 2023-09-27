Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге ночью вывели 44 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в девятиэтажке на улице Титова в Екатеринбурге сгорела квартира. Из дома пришлось вывести 44 человек. Сообщение о возгорании поступило в 01.02.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади шести квадратных метров горели вещи в квартире на первом этаже. До прибытия спасателей самостоятельно из дома эвакуировались 23 человека, среди них – четыре ребенка.Прибывшие огнеборцы вывели по лестничным маршам еще 21 человека, в том числе восемь детей. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 01.39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.26.