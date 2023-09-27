Возрастное ограничение 18+
Из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге ночью вывели 44 человек
Фото: Вечерние ведомости (архивный снимок)
Сегодня ночью в девятиэтажке на улице Титова в Екатеринбурге сгорела квартира. Из дома пришлось вывести 44 человек. Сообщение о возгорании поступило в 01.02.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади шести квадратных метров горели вещи в квартире на первом этаже. До прибытия спасателей самостоятельно из дома эвакуировались 23 человека, среди них – четыре ребенка.
Прибывшие огнеборцы вывели по лестничным маршам еще 21 человека, в том числе восемь детей. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 01.39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.26.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади шести квадратных метров горели вещи в квартире на первом этаже. До прибытия спасателей самостоятельно из дома эвакуировались 23 человека, среди них – четыре ребенка.
Прибывшие огнеборцы вывели по лестничным маршам еще 21 человека, в том числе восемь детей. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 12 огнеборцев. Возгорание ликвидировали в 01.39. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.26.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Летом в Свердловской области утонули 55 человек
27 сентября 2023
27 сентября 2023
Четыре машины столкнулись на улице Белинского в Екатеринбурге
02 октября 2023
02 октября 2023
В Свердловской области за сутки ликвидировали семь природных пожаров
30 сентября 2023
30 сентября 2023