Пьяный водитель «десятки» сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пьяный водитель ВАЗ-2110 сбил 72-летнюю женщину. ДТП произошло вчера около 18.30 у дома №12 на улице Орджоникидзе.По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 ехал по улице Ильича в сторону Свердлова и сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП 72-летнюю пострадавшую доставили в Нижнетагильскую городскую больницу с переломами голени и левого плеча.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем автомобиля находился 36-летний местный житель со стажем вождения два года. Водитель освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат – 0,716 мг/л выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что при подъезде к «зебре» не заметил пешехода и не стал сбавлять скорость. Когда почувствовал удар, остановился, вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД.В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и до двух лет лишения водительских прав.