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На Вторчермете иномарка влетела в ограждение автобусной остановки
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге сегодня автомобиль Hyundai врезался в забор около трамвайной линии. ДТП произошло на перекрестке Титова – переулок Рижский.
Как передает корреспондент «Вечерних ведомостей», машина врезалась в ограждение, разделяющее автобусную остановку от трамвайной линии. Вся дорога оказалась в осколках.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства аварии.
Как передает корреспондент «Вечерних ведомостей», машина врезалась в ограждение, разделяющее автобусную остановку от трамвайной линии. Вся дорога оказалась в осколках.
В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства аварии.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении ТС и неукоснительно соблюдать ПДД»,
– добавили в ГИБДД.
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