На Вторчермете иномарка влетела в ограждение автобусной остановки





– добавили в ГИБДД. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении ТС и неукоснительно соблюдать ПДД»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня автомобиль Hyundai врезался в забор около трамвайной линии. ДТП произошло на перекрестке Титова – переулок Рижский.Как передает корреспондент «Вечерних ведомостей», машина врезалась в ограждение, разделяющее автобусную остановку от трамвайной линии. Вся дорога оказалась в осколках.В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства аварии.