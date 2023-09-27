Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в четыре раза

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области площадь природных пожаров сократилась в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.По данным на 00.00 3 октября, в регионе действуют семь лесных пожаров на площади 254 гектаров. Еще вчера сообщалось о восьми возгорания площадью 1 110 гектаров.В департаменте информполитики региона заявили, что все действующие пожары в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах локализованы.