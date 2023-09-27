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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в четыре раза
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области площадь природных пожаров сократилась в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Авиалесоохраны.
По данным на 00.00 3 октября, в регионе действуют семь лесных пожаров на площади 254 гектаров. Еще вчера сообщалось о восьми возгорания площадью 1 110 гектаров.
В департаменте информполитики региона заявили, что все действующие пожары в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах локализованы.
По данным на 00.00 3 октября, в регионе действуют семь лесных пожаров на площади 254 гектаров. Еще вчера сообщалось о восьми возгорания площадью 1 110 гектаров.
В департаменте информполитики региона заявили, что все действующие пожары в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах локализованы.
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