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Четыре машины столкнулись на улице Белинского в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На улице Белинского в Екатеринбурге сегодня днем столкнулись четыре машины. Одна из машин опрокинулась.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что столкновение четырех автомобилей произошло напротив дома №210а по улице Белинского.
На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что столкновение четырех автомобилей произошло напротив дома №210а по улице Белинского.
На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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