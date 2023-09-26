Четыре машины столкнулись на улице Белинского в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Белинского в Екатеринбурге сегодня днем столкнулись четыре машины. Одна из машин опрокинулась.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что столкновение четырех автомобилей произошло напротив дома №210а по улице Белинского.На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.