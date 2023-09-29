В Пышме автобус протаранил остановку и припаркованную легковушку



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В пгт Пышма водитель автобуса протаранил остановку и припаркованную легковушку. В ДТП пострадала девятилетняя девочка.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель рейсового автобуса потерял контроль за управлением, врезался в остановочный комплекс и припаркованную за ним Lada Priora.В момент аварии в автобусе находилась девятилетняя девочка. Сейчас медики осматривают ее и оказывают ей необходимую помощь. Других пассажиров в автобусе не было.Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.