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В Пышме автобус протаранил остановку и припаркованную легковушку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В пгт Пышма водитель автобуса протаранил остановку и припаркованную легковушку. В ДТП пострадала девятилетняя девочка.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель рейсового автобуса потерял контроль за управлением, врезался в остановочный комплекс и припаркованную за ним Lada Priora.
В момент аварии в автобусе находилась девятилетняя девочка. Сейчас медики осматривают ее и оказывают ей необходимую помощь. Других пассажиров в автобусе не было.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель рейсового автобуса потерял контроль за управлением, врезался в остановочный комплекс и припаркованную за ним Lada Priora.
В момент аварии в автобусе находилась девятилетняя девочка. Сейчас медики осматривают ее и оказывают ей необходимую помощь. Других пассажиров в автобусе не было.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.
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