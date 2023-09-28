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Неизвестный принес боеприпас на КПП военного городка в Екатеринбурге
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге неизвестный принес боеприпас на КПП 13-го военного городка на улице Симферопольской (бывший 32-й военный городок).
Источник «Вечерних ведомостей», ставший очевидцем ситуации, сообщил, что мужчина принес гранатометный выстрел (так называется боеприпас, предназначенный для стрельбы из гранатомета). Он пояснил, что «нести до полиции его далеко», поэтому решил опасный боеприпас на КПП ближайшей военной части.
Сейчас мужчину задержали, место оцепила военная полиция.
Источник «Вечерних ведомостей», ставший очевидцем ситуации, сообщил, что мужчина принес гранатометный выстрел (так называется боеприпас, предназначенный для стрельбы из гранатомета). Он пояснил, что «нести до полиции его далеко», поэтому решил опасный боеприпас на КПП ближайшей военной части.
Сейчас мужчину задержали, место оцепила военная полиция.
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