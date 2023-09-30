В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины на стройплощадке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели работника на строительной площадке на улице Азина.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, несчастный случай произошел днем 29 сентября на стройплощадке, где возводится жилой дом. Работник 1996 года рождения упал с высоты.Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).