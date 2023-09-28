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В Свердловской области горит 1 110 гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области площадь природных пожаров превысила 1000 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 2 октября, в регионе действуют восемь лесных пожаров на площади 1 110 гектаров. Вчера сообщалось о девяти возгораниях площадью 810 гектаров.
Отметим, что всего в России действует 16 природных пожаров на площади 1 888 гектаров. Большинство из них зафиксированы именно в Свердловской области.
По данным на 00.00 2 октября, в регионе действуют восемь лесных пожаров на площади 1 110 гектаров. Вчера сообщалось о девяти возгораниях площадью 810 гектаров.
Отметим, что всего в России действует 16 природных пожаров на площади 1 888 гектаров. Большинство из них зафиксированы именно в Свердловской области.
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