В Екатеринбурге ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 52-летняя Марина Владимировна Лунина (Сукова). Последний раз ее видели 22 сентября. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы, короткая стрижка.Во что женщина была одета в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марины Луниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.