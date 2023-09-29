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В Екатеринбурге ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 52-летняя Марина Владимировна Лунина (Сукова). Последний раз ее видели 22 сентября. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы, короткая стрижка.
Во что женщина была одета в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марины Луниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы, короткая стрижка.
Во что женщина была одета в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марины Луниной, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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