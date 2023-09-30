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В Свердловской области потушили еще шесть природных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области потушили еще шесть природных пожаров на площади 145 гектаров в Гаринском, Синячихинском, Таборинском, Туринском лесничествах. Об этом сообщают в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 1 октября 02.00, в лесах области действовало девять лесных пожаров на площади 810 гектаров. 30 октября сообщалось и 15 пожарах на площади 863 гектаров.
Сегодня в Гаринском, Ирбинском Сотринском и Серовском лесничествах продолжаются работы по тушению девяти лесных пожаров. Локализовано шесть пожаров на площади 610 гектаров, в том числе локализованные на предыдущей неделе.
В борьбе со стихией задействованы более 290 специалистов из Свердловской и Тюменской областей.
По данным лесопожарной службы на 1 октября 02.00, в лесах области действовало девять лесных пожаров на площади 810 гектаров. 30 октября сообщалось и 15 пожарах на площади 863 гектаров.
Сегодня в Гаринском, Ирбинском Сотринском и Серовском лесничествах продолжаются работы по тушению девяти лесных пожаров. Локализовано шесть пожаров на площади 610 гектаров, в том числе локализованные на предыдущей неделе.
В борьбе со стихией задействованы более 290 специалистов из Свердловской и Тюменской областей.
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