Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области потушили еще шесть природных пожаров на площади 145 гектаров в Гаринском, Синячихинском, Таборинском, Туринском лесничествах. Об этом сообщают в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».По данным лесопожарной службы на 1 октября 02.00, в лесах области действовало девять лесных пожаров на площади 810 гектаров. 30 октября сообщалось и 15 пожарах на площади 863 гектаров.Сегодня в Гаринском, Ирбинском Сотринском и Серовском лесничествах продолжаются работы по тушению девяти лесных пожаров. Локализовано шесть пожаров на площади 610 гектаров, в том числе локализованные на предыдущей неделе.В борьбе со стихией задействованы более 290 специалистов из Свердловской и Тюменской областей.