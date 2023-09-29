В Нижнем Тагиле мужчина упал в траншею и не смог самостоятельно выбраться





– рассказали тагильские спасатели. «Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия, достали пострадавшего и передали медикам скорой медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера ночью в Нижнем Тагиле мужчина упал в траншею и не смог самостоятельно из нее выбраться. Помогли ему специалисты городской службы спасения.Как рассказали в МБУ «Центр защиты населения», это произошло около 03.00. Со слов пострадавшего мужчины, он не увидел в темноте ограждения и соскользнул вниз.Отмечается, что после этого они восстановили ограждение вокруг траншеи.