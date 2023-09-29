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В Нижнем Тагиле мужчина упал в траншею и не смог самостоятельно выбраться
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Вчера ночью в Нижнем Тагиле мужчина упал в траншею и не смог самостоятельно из нее выбраться. Помогли ему специалисты городской службы спасения.
Как рассказали в МБУ «Центр защиты населения», это произошло около 03.00. Со слов пострадавшего мужчины, он не увидел в темноте ограждения и соскользнул вниз.
Отмечается, что после этого они восстановили ограждение вокруг траншеи.
Как рассказали в МБУ «Центр защиты населения», это произошло около 03.00. Со слов пострадавшего мужчины, он не увидел в темноте ограждения и соскользнул вниз.
«Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия, достали пострадавшего и передали медикам скорой медицинской помощи»,
– рассказали тагильские спасатели.
Отмечается, что после этого они восстановили ограждение вокруг траншеи.
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