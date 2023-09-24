В уральской столице курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 сентября, в уральской столице на улице Щербакова 19-летняя курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку во время своего учебного занятия.Авария произошла утром, около 10.00. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, девушка проехала на «желтый» сигнал светофора на учебном автомобиле в присутствии 34-летнего инструктора. В результате ДТП девочку с переломом голени увезли в больницу.По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспектора напоминают, что инструктор обязан контролировать своего курсанта и не позволять ему нарушать ПДД.