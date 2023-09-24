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В уральской столице курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку

17.47 Суббота, 30 сентября 2023
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, 30 сентября, в уральской столице на улице Щербакова 19-летняя курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку во время своего учебного занятия.

Авария произошла утром, около 10.00. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, девушка проехала на «желтый» сигнал светофора на учебном автомобиле в присутствии 34-летнего инструктора. В результате ДТП девочку с переломом голени увезли в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспектора напоминают, что инструктор обязан контролировать своего курсанта и не позволять ему нарушать ПДД.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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