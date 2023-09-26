Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки ликвидировали семь природных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки огнеборцам удалось ликвидировать в Свердловской области семь природных пожаров, сократив их площадь на 56 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным на 30 сентября 02.00, в регионе действовало 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 863 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 22 пожарах на площади 919 гектаров.
С начала недели, с 25 по 29 сентября, огнеборцы ликвидировали в Свердловской области 44 лесных пожара на площади 1033 гектара.
Сейчас со стихий продолжают бороться более 380 парашютистов, десантников, летчиков-наблюдателей Свердловской и Тюменской «Авиалесоохраны», работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц. Задействовано более 70 единиц наземной техники. Также мониторингом занимаются три воздушных судна.
По данным на 30 сентября 02.00, в регионе действовало 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 863 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 22 пожарах на площади 919 гектаров.
С начала недели, с 25 по 29 сентября, огнеборцы ликвидировали в Свердловской области 44 лесных пожара на площади 1033 гектара.
«Сегодня продолжаются работы по тушению 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 863 гектара, в том числе локализовано девять пожаров на площади, пройденной огнем 345 гектаров. Борьба с огнем идет в Гаринском, Сотринском, Серовском, Синячихинском, Ирбинском, Таборинском, Туринском лесничествах»,
– рассказали в «Авиалесоохране».
Сейчас со стихий продолжают бороться более 380 парашютистов, десантников, летчиков-наблюдателей Свердловской и Тюменской «Авиалесоохраны», работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц. Задействовано более 70 единиц наземной техники. Также мониторингом занимаются три воздушных судна.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Площадь лесных пожаров увеличилась в Свердловской области
26 сентября 2023
26 сентября 2023
В свердловских лесах почти в 12 раз выросла площадь пожаров
23 сентября 2023
23 сентября 2023