В Свердловской области за сутки ликвидировали семь природных пожаров





– рассказали в «Авиалесоохране». «Сегодня продолжаются работы по тушению 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 863 гектара, в том числе локализовано девять пожаров на площади, пройденной огнем 345 гектаров. Борьба с огнем идет в Гаринском, Сотринском, Серовском, Синячихинском, Ирбинском, Таборинском, Туринском лесничествах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки огнеборцам удалось ликвидировать в Свердловской области семь природных пожаров, сократив их площадь на 56 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».По данным на 30 сентября 02.00, в регионе действовало 15 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 863 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 22 пожарах на площади 919 гектаров.С начала недели, с 25 по 29 сентября, огнеборцы ликвидировали в Свердловской области 44 лесных пожара на площади 1033 гектара.Сейчас со стихий продолжают бороться более 380 парашютистов, десантников, летчиков-наблюдателей Свердловской и Тюменской «Авиалесоохраны», работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц. Задействовано более 70 единиц наземной техники. Также мониторингом занимаются три воздушных судна.