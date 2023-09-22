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В Екатеринбурге на перекрестке с вафельной разметкой произошел дорожный коллапс
Фото: Юлия Кольтенберг/ Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Токарей – Крауля, где недавно появилась вафельная разметка, произошел дорожный коллапс.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» очевидиц, причиной коллапса стал неработающий светофор. По его словам, проехать сейчас там практически невозможно – движение парализовано.
Напомним, что вафельную разметку на Токарей – Крауля нанесли с целью предупреждения одного из самых популярных нарушений ПДД во время пробок – выезда на занятый другими транспортными средствами перекресток. Согласно статье №13 ПДД, выезжать на перекресток с вафельной разметкой, если впереди по пути следования образовался затор, запрещается.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» очевидиц, причиной коллапса стал неработающий светофор. По его словам, проехать сейчас там практически невозможно – движение парализовано.
«Все едут как хотят. А на этом перекрестке недавно вафельную разметку нанесли. Интересно, будут ли штрафы»,
– рассказал екатеринбуржец.
Напомним, что вафельную разметку на Токарей – Крауля нанесли с целью предупреждения одного из самых популярных нарушений ПДД во время пробок – выезда на занятый другими транспортными средствами перекресток. Согласно статье №13 ПДД, выезжать на перекресток с вафельной разметкой, если впереди по пути следования образовался затор, запрещается.
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