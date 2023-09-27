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В Нижнем Тагиле дорожные рабочие подрались с прохожим из-за испорченного асфальта

12.54 Суббота, 30 сентября 2023
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В Нижнем Тагиле дорожные рабочие подрались с прохожим из-за того, что он прошелся по свежеуложенному асфальту на тротуаре. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел больше недели назад, 21 сентября, на перекрестке улиц Фрунзе – Черных. Как рассказал пострадавший от рук рабочих молодой человек паблику «Инцидент Нижний Тагил», он просто не заметил, что асфальт был только уложен. Рядом, по его словам, не было никаких предупреждающих знаков, которые могли бы запретить проход.

В МУ МВД «Нижнетагильское» информацию подтвердили, сообщил, что информацию зарегистрировали в отделе полиции №16.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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