Обычный дождь опять перерос для екатеринбуржцев в мини-катастрофу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Казалось бы, крупный уральский город должен быть готов к таким явлениям, как дождь и снег, если только они не доходят до уровня многодневного ливня и снежной бури. Но, нет! Каждый раз, как с неба начинает падать вода в каком-либо из своих состояний — привычно жидком или слегка затвердевшем — как для Екатеринбурга это становится неожиданностью и приводит к разного масштаба катастрофам.Сегодняшний дождь не стал исключением. Ливнем его никак нельзя было назвать, но в некоторых местах города он натворил бед, что впору звать Эммериха, чтобы на декорации для нового фильма-катастрофы не тратился.Так, обитатели апарт-отеля «Огни Екатеринбурга», что на улице Белинского, пожаловались, на затопленную дождевой водой парковку. В качестве доказательства в Интернет слили видео, запечатлевшее прогулки по колено в воде по подземному гаражу. Как сообщает агентство новостей«Моменты», управляющая компания «Огней» подала заявки в аварийные службы, МЧС и Водоканал. К откачке воды с парковки подключили шесть дренажных насосов.