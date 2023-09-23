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На Серовском тракте перевернулся пассажирский автобус
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов сегодня перевернулся пассажирский автобус. ДТП произошло около 7.25 на 315-м километре автодороги.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель автобуса «ПАЗ» ехал по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург, выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, не справился с управлением и слетел с дороги. Автобус перевернулся.
В салоне автобуса находились четыре пассажира и водитель. К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Как пояснил водитель автобуса, он поздно заметил впереди пробку, образовавшуюся из-за ДТП, и чтобы избежать столкновения, решил съехать на обочину. В результате автобус врезался в ограждение и опрокинулся.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель автобуса «ПАЗ» ехал по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург, выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, не справился с управлением и слетел с дороги. Автобус перевернулся.
В салоне автобуса находились четыре пассажира и водитель. К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Как пояснил водитель автобуса, он поздно заметил впереди пробку, образовавшуюся из-за ДТП, и чтобы избежать столкновения, решил съехать на обочину. В результате автобус врезался в ограждение и опрокинулся.
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