На Серовском тракте перевернулся пассажирский автобус

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов сегодня перевернулся пассажирский автобус. ДТП произошло около 7.25 на 315-м километре автодороги.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель автобуса «ПАЗ» ехал по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург, выбрал скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, не справился с управлением и слетел с дороги. Автобус перевернулся.В салоне автобуса находились четыре пассажира и водитель. К счастью, люди в ДТП не пострадали.Как пояснил водитель автобуса, он поздно заметил впереди пробку, образовавшуюся из-за ДТП, и чтобы избежать столкновения, решил съехать на обочину. В результате автобус врезался в ограждение и опрокинулся.