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В уральской столице ищут пропавшего 60-летнего мужчину с возможной потерей памяти
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 60-летний Гасанов Тарлан-Ширинбала Оглы. Последний раз его видели 28 сентября. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
Приметы пропавшего: рост 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
На момент пропажи был одет в синюю куртку длиной до пояса, черные спортивные штаны и черные ботинки.
В поисках пропавшего участвуют поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт». Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (900) 044-02-20 (Прорыв), 8 (800) 700-54-52 (Лиза Алерт) или 112.
Приметы пропавшего: рост 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
На момент пропажи был одет в синюю куртку длиной до пояса, черные спортивные штаны и черные ботинки.
В поисках пропавшего участвуют поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт». Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (900) 044-02-20 (Прорыв), 8 (800) 700-54-52 (Лиза Алерт) или 112.
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