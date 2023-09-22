В уральской столице ищут пропавшего 60-летнего мужчину с возможной потерей памяти

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 60-летний Гасанов Тарлан-Ширинбала Оглы. Последний раз его видели 28 сентября. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.Приметы пропавшего: рост 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.На момент пропажи был одет в синюю куртку длиной до пояса, черные спортивные штаны и черные ботинки.В поисках пропавшего участвуют поисковые отряды «Прорыв» и «Лиза Алерт». Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины, просят сообщать информацию по телефонам: 8 (900) 044-02-20 (Прорыв), 8 (800) 700-54-52 (Лиза Алерт) или 112.