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Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 919 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров увеличилась почти на 200 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 29 сентября, в области действуют 22 природных пожара на площади 919 гектаров. Вчера было зафиксировано 20 возгораний площадью 746 гектаров.
Всего в России действуют 34 лесных пожара на площади 1 429 гектаров. Возгорания зафиксированы в семи региона страны.
По данным на 29 сентября, в области действуют 22 природных пожара на площади 919 гектаров. Вчера было зафиксировано 20 возгораний площадью 746 гектаров.
Всего в России действуют 34 лесных пожара на площади 1 429 гектаров. Возгорания зафиксированы в семи региона страны.
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