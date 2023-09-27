Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 919 гектаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров увеличилась почти на 200 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 29 сентября, в области действуют 22 природных пожара на площади 919 гектаров. Вчера было зафиксировано 20 возгораний площадью 746 гектаров.Всего в России действуют 34 лесных пожара на площади 1 429 гектаров. Возгорания зафиксированы в семи региона страны.