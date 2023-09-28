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В Екатеринбурге молодой человек пошел на «красный» и попал в больницу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера вечером в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева – 8 Марта 25-летний молодой человек решил перейти проезжую часть на «красный» и попал под машину.
На видео, опубликованном екатеринбургской Госавтоинспекцией, видно, как молодой человек, не спеша идет по идет по дороге, в то время как в его сторону приближается автомобиль Jak J7. Бесстрашного пешехода это никак не смутило и через мгновение он оказался на чужом капоте.
На видео, опубликованном екатеринбургской Госавтоинспекцией, видно, как молодой человек, не спеша идет по идет по дороге, в то время как в его сторону приближается автомобиль Jak J7. Бесстрашного пешехода это никак не смутило и через мгновение он оказался на чужом капоте.
Скрин из видео: ГИБДД Екатеринбурга
«С места ДТП 25-летнего мужчину пешехода доставили в лечебное учреждение с травмами головы, грудной клетки, переломом бедра и голени»,
– сообщили в пресс-группе ГИБДД.
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