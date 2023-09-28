Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге молодой человек пошел на «красный» и попал в больницу

09.28 Пятница, 29 сентября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера вечером в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева – 8 Марта 25-летний молодой человек решил перейти проезжую часть на «красный» и попал под машину.

На видео, опубликованном екатеринбургской Госавтоинспекцией, видно, как молодой человек, не спеша идет по идет по дороге, в то время как в его сторону приближается автомобиль Jak J7. Бесстрашного пешехода это никак не смутило и через мгновение он оказался на чужом капоте.


Скрин из видео: ГИБДД Екатеринбурга


«С места ДТП 25-летнего мужчину пешехода доставили в лечебное учреждение с травмами головы, грудной клетки, переломом бедра и голени»,

– сообщили в пресс-группе ГИБДД.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге водитель ВАЗ насмерть сбил лежавшего на дороге мужчину
28 сентября 2023
На ЕКАД водитель Volvo насмерть сбил пешехода
28 сентября 2023
Иномарка перевернула «Ладу» на крышу в Екатеринбурге
28 сентября 2023
В столкновении трех машин в Академическом пострадала восьмилетняя девочка
27 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Игорь Мишин: «Мы не копируем, мы продолжаем традицию»

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION — о лучших российских фильмах, авторском кино и фестивале в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:43 На территории екатеринбургского завода, с которого «выживают» производителей, ночью появились ямы, заблокировавшие работу предприятий
11:24 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за дождя
10:51 Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для бизнеса по версии «Forbes»
10:20 На заводе в Краснотурьинске травмировался монтажник
09:57 В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына 15 лет назад
09:28 В Екатеринбурге молодой человек пошел на «красный» и попал в больницу
20:50 В Екатеринбурге презентуют новую книгу про «Аквариум»
20:25 Иномарка перевернула «Ладу» на крышу в Екатеринбурге
19:50 Жители Верхней Пышмы раскритиковали ещё не законченную реконструкцию сквера
19:01 Сотрудница банка в Каменске-Уральском прикарманила более 3 миллионов рублей
18:31 Дорожники Урала готовятся к приходу зимы
17:50 Со старинного особняка в центре Екатеринбурга сняли лепнину
17:29 В Екатеринбурге планируют построить новую развязку с «выделенками» для автобусов
16:53 Екатеринбургского водителя оштрафовали за высунувшегося из окна машины ребенка
16:25 Стартовало голосование за статус «Достояние Среднего Урала»
15:49 Прокуратура проверит информацию о тараканах в столовой школы в Екатеринбурге
15:20 В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №61
14:54 Пьяный велосипедист погиб под колесами грузовика в Сухоложском районе
14:23 «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай
13:59 В Свердловской области создали координационный совет по развитию молодежной политики
13:26 На ЕКАД водитель Volvo насмерть сбил пешехода
12:51 Строительство первого квартала жилого района на севере Екатеринбурга идет к завершению
12:22 Мэром Среднеуральска стал Алексей Стасёнок
11:57 Число лесных пожаров уменьшилось в Свердловской области
11:20 В финал стипендиальной программы «Система» попали 12 свердловчан
10:54 В Пышме ищут автомобилиста, сбившего насмерть мужчину и уехавшего с места ДТП
Все новости Свердловской области
12:11 Путин внес в ГД законопроект о денонсации конвенции о защите нацменьшинств
11:39 Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж на полгода
10:47 Генштаб ВС РФ: планов проведения дополнительной мобилизации нет
10:33 В Чите произошел взрыв в частной котельной, пострадали два человека
10:19 Суд в Москве заключил под стражу главу краснодарского МЧС
19:00 В Орле трехлетний ребенок сбежал из детсада и попал под машину на шоссе
14:47 МВД: в Уфе задержаны подозреваемые в поджоге в ТРЦ
14:08 СМИ: в торговом центре в Уфе неизвестные облили бензином и подожгли двух мужчин
13:43 Суд в Баку арестовал Рубена Варданяна на четыре месяца
13:24 Жители Башкирии жалуются на закрытие АЗС и перебои с бензином
12:52 В Минске 11-летняя девочка попыталась убить свою мать по требованию 20-летнего парня
11:41 Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики
11:37 Пенсионерам силовых ведомств в России повысят пенсию с 1 октября
10:46 Уже 65 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению
18:00 СМИ: задержан глава МЧС по Краснодарскому краю
15:45 В Нагорном Карабахе на границе задержан Рубен Варданян
15:05 В Новосибирской области возбудили дело после попытки продать ребенка на сайте объявлений
14:31 Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
13:32 В ГД внесли законопроект, который предлагает ограничить для россиян сбор кедровых орехов
12:40 Попова: в РФ нет оснований для тотального масочного режима из-за COVID-19
12:06 Спикер палаты общин Канады подал в отставку на фоне скандала с приглашением эсэсовца
11:12 В США гильдия сценаристов объявила о прекращении забастовки, которая длилась с мая
10:11 В Ираке во время пожара на свадьбе погибли 120 человек, более 200 пострадали
18:14 В Уфе на торговой базе произошла массовая драка с пистолетами и топором
17:20 В Севастополе во время тревоги детей не пустили в убежище ДК
16:31 Путин подписал указы о повышении зарплат главе СКР и генпрокурору РФ
Все новости России и мира
11:43 На территории екатеринбургского завода, с которого «выживают» производителей, ночью появились ямы, заблокировавшие работу предприятий
11:24 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за дождя
10:51 Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для бизнеса по версии «Forbes»
10:20 На заводе в Краснотурьинске травмировался монтажник
09:57 В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына 15 лет назад
09:28 В Екатеринбурге молодой человек пошел на «красный» и попал в больницу
20:50 В Екатеринбурге презентуют новую книгу про «Аквариум»
20:25 Иномарка перевернула «Ладу» на крышу в Екатеринбурге
19:50 Жители Верхней Пышмы раскритиковали ещё не законченную реконструкцию сквера
19:01 Сотрудница банка в Каменске-Уральском прикарманила более 3 миллионов рублей
18:31 Дорожники Урала готовятся к приходу зимы
17:50 Со старинного особняка в центре Екатеринбурга сняли лепнину
17:29 В Екатеринбурге планируют построить новую развязку с «выделенками» для автобусов
16:53 Екатеринбургского водителя оштрафовали за высунувшегося из окна машины ребенка
16:25 Стартовало голосование за статус «Достояние Среднего Урала»
15:49 Прокуратура проверит информацию о тараканах в столовой школы в Екатеринбурге
15:20 В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №61
14:54 Пьяный велосипедист погиб под колесами грузовика в Сухоложском районе
14:52 Изобретатель из Пермского политеха создал топливную ячейку для ракетных и авиадвигателей
14:50 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать, чтобы не стать нарушителем земельного законодательства
14:23 «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай
13:59 В Свердловской области создали координационный совет по развитию молодежной политики
13:26 На ЕКАД водитель Volvo насмерть сбил пешехода
12:51 Строительство первого квартала жилого района на севере Екатеринбурга идет к завершению
12:22 Мэром Среднеуральска стал Алексей Стасёнок
11:57 Число лесных пожаров уменьшилось в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK