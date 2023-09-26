Иномарка перевернула «Ладу» на крышу в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В дорожно-транспортном происшествии в одном из районов Екатеринбурга встретились автомобиль отечественного производства и иномарка. В результате одна из машин легла на собственную крышу.Столкновение произошло в Орджоникидзевском районе, на проспекте Космонавтов. По предварительным данным виновником ДТП стал водитель автомобиля «Lada 210540». Он пытался повернуть влево, но не предоставил преимущество автомобилю марки «BMW» (водитель которого тоже нарушал правила дорожного движения, проезжая перекрёсток на «красный»). Отечественная легковушка получила удар в бок. Её перевернуло и отбросило на ограждение, отделяющее проезжую часть от тротуара. Таким образом, ущерб был нанесён не только двум машинам, но и городскому имуществу.При столкновении пострадал водитель «Лады», молодой человек 2003 года рождения. Для него к месту происшествия была вызвана карета «Скорой помощи».