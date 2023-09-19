Екатеринбургского водителя оштрафовали за высунувшегося из окна машины ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге оштрафовали водителя Toyota Land Cruiser за высунувшегося из окна внедорожника ребенка.Вечером 26 сентября около ТЦ «Карнавал» очевидцы заметили, что из окна автомобиля Toyota Land Cruiser наполовину вылез ребенок.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, водителя внедорожника установили. Им оказался 50-летний местный житель. Он пояснил автоинспекторам, что его пятилетняя дочь ехала в машине на коленях матери. Девочке стало плохо, и она высунулась в окно, что подышать воздухом.Мужчину оштрафовали на 3000 рублей за нарушение требований к перевозке детей.