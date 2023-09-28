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Пьяный велосипедист погиб под колесами грузовика в Сухоложском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На автодороге Сухой Лог – Рефтинский водитель грузовика «Купава» сбил 59-летнего велосипедиста. Мужчина скончался в реанимации спустя сутки.
ДТП произошло вечером 26 сентября. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика «Купава» ехал со стороны Сухого Лога в направлении села Знаменского и сбил велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.
59-летнего велосипедиста доставили в реанимационное отделение районной больницы, где спустя сутки он скончался.
Велосипедист проживал в деревне Шата. В момент ДТП он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. На велосипеде также не было катафотов. Кроме того, у мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения.
Грузовиком управлял 51-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв. Мужчина пояснил, что не увидел велосипедиста, так как участок дороги был неосвещенный.
ДТП произошло вечером 26 сентября. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика «Купава» ехал со стороны Сухого Лога в направлении села Знаменского и сбил велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.
59-летнего велосипедиста доставили в реанимационное отделение районной больницы, где спустя сутки он скончался.
Велосипедист проживал в деревне Шата. В момент ДТП он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. На велосипеде также не было катафотов. Кроме того, у мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения.
Грузовиком управлял 51-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв. Мужчина пояснил, что не увидел велосипедиста, так как участок дороги был неосвещенный.
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