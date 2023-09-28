Пьяный велосипедист погиб под колесами грузовика в Сухоложском районе



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Сухой Лог – Рефтинский водитель грузовика «Купава» сбил 59-летнего велосипедиста. Мужчина скончался в реанимации спустя сутки.ДТП произошло вечером 26 сентября. В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель грузовика «Купава» ехал со стороны Сухого Лога в направлении села Знаменского и сбил велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.59-летнего велосипедиста доставили в реанимационное отделение районной больницы, где спустя сутки он скончался.Велосипедист проживал в деревне Шата. В момент ДТП он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. На велосипеде также не было катафотов. Кроме того, у мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения.Грузовиком управлял 51-летний мужчина со стажем вождения 33 года. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв. Мужчина пояснил, что не увидел велосипедиста, так как участок дороги был неосвещенный.