В Пышме ищут автомобилиста, сбившего насмерть мужчину и уехавшего с места ДТП



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя и очевидцев смертельного ДТП, которое произошло вчера около 19.40 в пгт Пышма на улице Ленина.По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Ленина со стороны Некрасова и сбил мужчину на электровелосипеде, который двигался по правому краю проезжей части. После наезда водитель скрылся с места ДТП.55-летнего мужчину доставили в Пышминскую ЦРБ, где он скончался от полученных в аварии травм, не приходя в сознание.Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП сообщить любую имеющуюся информацию в дежурную часть ОМВД России по Пышминскому району по телефонам «02», либо +7 (343) 722-13-93 для установления автомобиля и водителя, скрывшегося с места аварии.