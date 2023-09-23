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В Пышме ищут автомобилиста, сбившего насмерть мужчину и уехавшего с места ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя и очевидцев смертельного ДТП, которое произошло вчера около 19.40 в пгт Пышма на улице Ленина.
По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Ленина со стороны Некрасова и сбил мужчину на электровелосипеде, который двигался по правому краю проезжей части. После наезда водитель скрылся с места ДТП.
55-летнего мужчину доставили в Пышминскую ЦРБ, где он скончался от полученных в аварии травм, не приходя в сознание.
Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП сообщить любую имеющуюся информацию в дежурную часть ОМВД России по Пышминскому району по телефонам «02», либо +7 (343) 722-13-93 для установления автомобиля и водителя, скрывшегося с места аварии.
По предварительной информации, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Ленина со стороны Некрасова и сбил мужчину на электровелосипеде, который двигался по правому краю проезжей части. После наезда водитель скрылся с места ДТП.
55-летнего мужчину доставили в Пышминскую ЦРБ, где он скончался от полученных в аварии травм, не приходя в сознание.
Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП сообщить любую имеющуюся информацию в дежурную часть ОМВД России по Пышминскому району по телефонам «02», либо +7 (343) 722-13-93 для установления автомобиля и водителя, скрывшегося с места аварии.
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