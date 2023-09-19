В Екатеринбурге водитель ВАЗ насмерть сбил лежавшего на дороге мужчину



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Вторчермете в Екатеринбурге водитель ВАЗ-2112 насмерть сбил мужчину, лежавшего на дороге. ДТП произошло вчера в 20.30 на улице Дорожной.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Дорожной в сторону Окраинной и на неосвещенном участке сбил пешехода, который лежал на проезжей части. В результате ДТП 49-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.В ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем легковушки находился 27-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Он пояснил, что ехал за машиной Renault, которая резко объехала препятствие на дороге. Водитель ВАЗ предпринял экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось.По факту ДТП проводится расследование.