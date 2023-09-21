Директор уральского предприятия закончил жизненный путь посреди поля

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском нашли тело директора торгового дома «Бетон-Регион» Андрея Потехина. Бездыханный бизнесмен лежал посреди поля, сообщает интернет-ресурс «Ural Mash».Покойного обнаружили случайно. Его увидел с дороги сторонний автовладелец. Неподалёку от места, где лежал директор «Бетон-Региона», на дороге, проложенной через поле, стояла его машина марки «КИА». Рядом с трупом лежало ружье, принадлежащее Потехину, и бумажка, на которой записан номер телефона.Внезапная смерть не старого ещё, 49-летнего бизнесмена вызвала подозрения. Но по имеющейся информации, криминальная версия не рассматривается. Есть данные, что в последнее время Потехин слишком много работал и ругался с кем-то по телефону. Вполне вероятно, что это как раз тот случай, когда можно сказать «сгорел на работе».Торговый дом «Бетон-Регион» зарегистрирован в Каменске-Уральском более десяти лет назад. Компания (на что недвусмысленно указывает её название) занимается производством бетона.