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В Свердловской области продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 2,6 раза. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
Сейчас в регионе действуют 27 природных пожаров на площади 827 гектаров. Еще вчера было известно о 22 возгораниях общей площадью 311 гектаров.
В департаменте информполитики региона заявили, что наиболее крупные пожары зафиксированы в Гаринском, Серовском и Сосьвинском районах. Локализованы и не распространяются 11 возгораний.
Всего в России действуют 49 лесных пожаров на площади 1 160 гектаров. Получается, что большинство возгораний зафиксировано именно в Свердловской области.
Сейчас в регионе действуют 27 природных пожаров на площади 827 гектаров. Еще вчера было известно о 22 возгораниях общей площадью 311 гектаров.
В департаменте информполитики региона заявили, что наиболее крупные пожары зафиксированы в Гаринском, Серовском и Сосьвинском районах. Локализованы и не распространяются 11 возгораний.
Всего в России действуют 49 лесных пожаров на площади 1 160 гектаров. Получается, что большинство возгораний зафиксировано именно в Свердловской области.
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