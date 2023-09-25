В Свердловской области продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 2,6 раза. Об этом сообщает Авиалесоохрана.Сейчас в регионе действуют 27 природных пожаров на площади 827 гектаров. Еще вчера было известно о 22 возгораниях общей площадью 311 гектаров.В департаменте информполитики региона заявили, что наиболее крупные пожары зафиксированы в Гаринском, Серовском и Сосьвинском районах. Локализованы и не распространяются 11 возгораний.Всего в России действуют 49 лесных пожаров на площади 1 160 гектаров. Получается, что большинство возгораний зафиксировано именно в Свердловской области.