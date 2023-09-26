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Автомобиль разорвало на части после ДТП в Серове

10.19 Среда, 27 сентября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в поселке Новая Кола в Серове автомобиль разорвало на части после наезда на столб. ДТП произошло около 05.00 на улице Углежогов.

По предварительным данным, неустановленный водитель ВАЗ-21093 ехал со стороны Серова и около поликлиники поселка врезался в опору уличного освещения. После удара машину разорвало на две части.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


В ДТП пострадал один пассажир легковушки. Его доставили в городскую больницу.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в момент аварии в автомобиле находились три человека, которые распивали алкоголь. Кто из них управлял машиной, пока неизвестно. Компанию доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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14:52 Свердловский приют для собак Big Dog объявил акцию «Книга добра»
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