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Автомобиль разорвало на части после ДТП в Серове
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в поселке Новая Кола в Серове автомобиль разорвало на части после наезда на столб. ДТП произошло около 05.00 на улице Углежогов.
По предварительным данным, неустановленный водитель ВАЗ-21093 ехал со стороны Серова и около поликлиники поселка врезался в опору уличного освещения. После удара машину разорвало на две части.
В ДТП пострадал один пассажир легковушки. Его доставили в городскую больницу.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в момент аварии в автомобиле находились три человека, которые распивали алкоголь. Кто из них управлял машиной, пока неизвестно. Компанию доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
По предварительным данным, неустановленный водитель ВАЗ-21093 ехал со стороны Серова и около поликлиники поселка врезался в опору уличного освещения. После удара машину разорвало на две части.
В ДТП пострадал один пассажир легковушки. Его доставили в городскую больницу.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в момент аварии в автомобиле находились три человека, которые распивали алкоголь. Кто из них управлял машиной, пока неизвестно. Компанию доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
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