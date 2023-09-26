Автомобиль разорвало на части после ДТП в Серове



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в поселке Новая Кола в Серове автомобиль разорвало на части после наезда на столб. ДТП произошло около 05.00 на улице Углежогов.По предварительным данным, неустановленный водитель ВАЗ-21093 ехал со стороны Серова и около поликлиники поселка врезался в опору уличного освещения. После удара машину разорвало на две части.В ДТП пострадал один пассажир легковушки. Его доставили в городскую больницу.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в момент аварии в автомобиле находились три человека, которые распивали алкоголь. Кто из них управлял машиной, пока неизвестно. Компанию доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.