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В Асбесте столкнулись два грузовика и легковой автомобиль
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 26 сентября, в Асбесте на улице Промышленная столкнулись два грузовика «Самс» и «МАЗ» и легковой автомобиль «ВАЗ-2113». В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его несовершеннолетний пассажир.
Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, авария произошла около 10.00. По предварительным данным, водитель «Самс» не выдержал дистанцию до стоящих на перекрестке автомобилей и врезался в «МАЗ» и «ВАЗ-2113».
Остальные участники аварии не пострадали.
Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, авария произошла около 10.00. По предварительным данным, водитель «Самс» не выдержал дистанцию до стоящих на перекрестке автомобилей и врезался в «МАЗ» и «ВАЗ-2113».
«В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу, медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь»,
– говорится в сообщении пресс-группы ГИБДД.
Остальные участники аварии не пострадали.
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