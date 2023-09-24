В Асбесте столкнулись два грузовика и легковой автомобиль





– говорится в сообщении пресс-группы ГИБДД. «В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу, медики в настоящий момент оказывают им необходимую помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 26 сентября, в Асбесте на улице Промышленная столкнулись два грузовика «Самс» и «МАЗ» и легковой автомобиль «ВАЗ-2113». В результате ДТП пострадал водитель легковушки и его несовершеннолетний пассажир.Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, авария произошла около 10.00. По предварительным данным, водитель «Самс» не выдержал дистанцию до стоящих на перекрестке автомобилей и врезался в «МАЗ» и «ВАЗ-2113».Остальные участники аварии не пострадали.