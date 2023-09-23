Пешеход в Екатеринбурге серьёзно пострадал из-за пьяного водителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге этим вечером случилось ДТП с участием пешехода и водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии. В результате происшествия первый оказался в больнице, а второму обеспечены неприятности с законом.Сегодня примерно в 20:00 в Екатеринбурге в Чкаловском административном районе сбили человека. Пострадавший шёл по пешеходному переходу на улице Селькоровской, следуя разрешающему сигналу светофора. В этот момент его сбил автомобиль марки «КИА», водитель которого, стремясь объехать создавшуюся пробку, выехал на полосу встречного движения и мчался, не взирая на сигналы светофора.Прибывшие на место ДТП инспектора ДПС полка УМВД города Екатеринбурга выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. На мужчину составляется протокол. О личности пострадавшего ничего неизвестно, но он находится в тяжёлом состоянии. Реанимационные действия ему оказывали прямо на улице медики подъехавшей «Скорой».