Возрастное ограничение 18+
Пешеход в Екатеринбурге серьёзно пострадал из-за пьяного водителя
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге этим вечером случилось ДТП с участием пешехода и водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии. В результате происшествия первый оказался в больнице, а второму обеспечены неприятности с законом.
Сегодня примерно в 20:00 в Екатеринбурге в Чкаловском административном районе сбили человека. Пострадавший шёл по пешеходному переходу на улице Селькоровской, следуя разрешающему сигналу светофора. В этот момент его сбил автомобиль марки «КИА», водитель которого, стремясь объехать создавшуюся пробку, выехал на полосу встречного движения и мчался, не взирая на сигналы светофора.
Прибывшие на место ДТП инспектора ДПС полка УМВД города Екатеринбурга выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. На мужчину составляется протокол. О личности пострадавшего ничего неизвестно, но он находится в тяжёлом состоянии. Реанимационные действия ему оказывали прямо на улице медики подъехавшей «Скорой».
Сегодня примерно в 20:00 в Екатеринбурге в Чкаловском административном районе сбили человека. Пострадавший шёл по пешеходному переходу на улице Селькоровской, следуя разрешающему сигналу светофора. В этот момент его сбил автомобиль марки «КИА», водитель которого, стремясь объехать создавшуюся пробку, выехал на полосу встречного движения и мчался, не взирая на сигналы светофора.
Прибывшие на место ДТП инспектора ДПС полка УМВД города Екатеринбурга выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. На мужчину составляется протокол. О личности пострадавшего ничего неизвестно, но он находится в тяжёлом состоянии. Реанимационные действия ему оказывали прямо на улице медики подъехавшей «Скорой».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловское УГБИДД ищет очевидцев ночной аварии
23 сентября 2023
23 сентября 2023
Подростки на электросамокате выехали на дорогу в Екатеринбурге и попали под колеса машины
19 сентября 2023
19 сентября 2023