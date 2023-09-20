В Свердловской области видели болид

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне вечером над территорий центральной России пролетел болид. Космический объект попал на многие видеокамеры.Визит небесного гостя состоялся примерно в половине десятого воскресного вечера. Увидеть болид можно было из многих населённых пунктов Свердловской области, в том числе — из Екатеринбурга, Ирбита и Серова. Но на самом деле траектория его полёта пролегала над соседними областями. Учёные смогли вычислить по азимуту болида над восточными окрестностями Ирбита, что полёт его проходил над границей Тюменской области и ХМАО, — пишет ВК-сообщество «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».Воскресный болид, который видели с территории Свердловской области, относится к спорадическим, «одиноким» метеорам. Его вспышка в пиковый момент была ярче Луны в фазе 70%, — уточняет источник.